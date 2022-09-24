25 сентября Белгородскую область накроют дожди с туманом

Ночью дожди. Днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 сентября, на территории региона ожидается облачная погода. Ночью дожди. Днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 9-14 м/с, днём местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем +10+15 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем +12+14 градусов.

Сильный порывистый ветер может стать причиной нарушений в работе систем энергоснабжения и связи, повреждения слабозакрепленных конструкций зданий. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь укрыться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Осадки могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности. В связи с сильными порывами ветра рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

Также Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с огнём во время сухой и ветренной погоды, не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.