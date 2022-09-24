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Здоровье24 сентября 2022 13:34

511 белгородцев заболели коронавирусом 23 сентября

Тем временем за минувшие сутки 463 жителя региона победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 429-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 429-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Белгородского района 1976 года рождения, проходившая лечение в городской больнице №2 Белгорода. За это же время 511 человек заболели, а выздоровели – 463.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 151 550 пациентов, выздоровели – 144 471, умерли – 2 289. Сейчас из 429-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет девятый день кряду.

Отметим, что 22 сентября в нашем регионе заболели 508 человек, а выздоровели – 437. А 21 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 305 к 499-ти.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.