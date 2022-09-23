Школы в Шебекинском горокруге Белгородской области временно перейдут на удаленку

Шебекинские школы на неделю переходят на дистанционный формат обучения. Фото: "КП" Архив

С понедельника, 26 сентября, все образовательные учреждения Шебекинского городского округа Белгородской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом в пятницу сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов. Он также отметил, что каждая школа на территории городского округа самостоятельно определит формат работы в рамках дистанционного обучения.

Во время вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков также уточнил, что дистанционное обучение во всех школах Шебекинского городского округа вводится на неделю.

- И работа в детских садах будет только в формате дежурных групп. Повторюсь, это будет в течение недели - дальше будем смотреть за оперативной обстановкой, - отметил глава региона.