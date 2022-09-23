Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 17:55

В Белгородской области медики оперативно помогли пострадавшему от взрывного устройства подростку

ЧП произошло в селе Большое Городище Шебекинского городского округа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде пострадавшего от взрывного устройства подростка прооперировали и отправили в Москву.

В Белгороде пострадавшего от взрывного устройства подростка прооперировали и отправили в Москву.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Информация о происшествии в Большом Городище Шебекинского горокруга 22 сентября появилась в СМИ. По предварительным данным, в лесу недалеко от села сдетанировало неизвестное взрывное устройство. 14-летний мальчик, находившийся рядом получил ожоги, ему также оторвало часть кисти. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, это был несчастный случай, а устройство было самодельным.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем телеграм-канале сообщил, что некоторые публикации о ЧП некорректны.

- На место происшествия оперативно выехала скорая помощь, которая оказала первую помощь и транспортировала мальчика в детскую областную клиническую больницу, где его успешно прооперировали, и уже сегодня направили в Москву. Ситуацию контролировал лично, все службы сработали слаженно и оперативно, – подчеркнул министр.