В Белгородской области медики оперативно помогли пострадавшему от взрывного устройства подростку

В Белгороде пострадавшего от взрывного устройства подростка прооперировали и отправили в Москву. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Информация о происшествии в Большом Городище Шебекинского горокруга 22 сентября появилась в СМИ. По предварительным данным, в лесу недалеко от села сдетанировало неизвестное взрывное устройство. 14-летний мальчик, находившийся рядом получил ожоги, ему также оторвало часть кисти. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, это был несчастный случай, а устройство было самодельным.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем телеграм-канале сообщил, что некоторые публикации о ЧП некорректны.

- На место происшествия оперативно выехала скорая помощь, которая оказала первую помощь и транспортировала мальчика в детскую областную клиническую больницу, где его успешно прооперировали, и уже сегодня направили в Москву. Ситуацию контролировал лично, все службы сработали слаженно и оперативно, – подчеркнул министр.