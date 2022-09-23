В Белгородской области подготовят меры поддержки для семей мобилизованных мужчин

В области готовят предложения по поддержке семей мобилизованных. Фото: принтскрин видео.

Во время утреннего эфира губернатор Гладков сообщил, что семьи мобилизованных граждан поддержат финансово. В области уже готовят предложения по данному вопросу.

По словам главы региона, некоторые организации Белгородской области готовы сохранить зарплаты мобилизованных сотрудников, и будут выплачивать их семьям работников. Так же запланированы меры социальной поддержки семей на уровне региона.

- Конечно, мы будем помогать всем. Поэтому нужно просто понять, какой объем помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы. В ближайшее время эту информацию доведу до вас, уважаемые, дорогие друзья, - отметил губернатор.