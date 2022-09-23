В малых населенных пунктах Белгородской области установят 27 станций сотовой связи

В рамках реализации федеральной программы «Устранения цифрового неравенства 2.0» до 2030 года все населенные пункты Белгородской области с численностью от 100 до 500 человек будут обеспечены сотовой связью. К декабрю в регионе появится еще 27 вышек.

Сейчас уже начата работа по выделению земель под установку опор. После завершения всех работ более 11 тысяч человек получат возможность пользоваться телекоммуникационными услугами, которые раньше им не были доступны.

Напомним, в прошлом в регионе году было построено более 100 базовых станций сотовой связи, а качество связи улучшилось у 54 000 человек. В этом году еще 36 населённых пунктов прошли отбор Минцифры России и были включены в программу.