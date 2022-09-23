С начала года в Белгороде выявили 113 брошенных автомобилей

Брошенные авто будут отправлять на утилизацию.

Белгородцы активно помогают городским властям обнаружить брошенные автомобили во дворах и на улицах областного центра. Узнать такие авто просто: спущенные колеса, ржавчина, повреждения, отсутствие дверей и стекол, неважное состояние салона. Владельцам «недвижимости» дается пять суток на самостоятельную эвакуацию.

Если по истечению указанного времени транспорт никто не забирает, автомобиль перевозят на спецстоянку Белгородского парковочного пространства. Хранение здесь платное. И срок хранения тоже ограничен - полгода. Если владелец так и не появился, через суд транспортное средство признается бесхозным и машина отправляется на утилизацию.

В мэрии Белгорода напоминают, что в случае обнаружения таких транспортных средств нужно обращаться в городские управы.