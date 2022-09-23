76 белгородцев сразятся за звание «Студент года – 2022»

Лучших студентов региона ежегодно поощряют за активные действия, направленные на развитие образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтёрской деятельности на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба региона. Победителей регионального этапа определяют в ходе профессиональных и творческих испытаний, среди которых кейсы, деловая ролевая игра, испытание в ораторском мастерстве и, конечно же, самопрезентация.

Участие в конкурсе принимают 42 студента из профессиональных образовательных организаций и 34 – из образовательных организаций высшего образования. Ребята являются лидерами студенческих организаций и объединений, молодёжных организаций. За плечами претендентов на звание «Студент года – 2022» – достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности. Награждение победителей состоится 27 сентября в Центре молодёжных инициатив.