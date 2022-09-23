В Белгородской области «Лада» въехала в опору ЛЭП: пострадала 17-летняя девушка

По предварительным данным, вчера, 22 сентября, в 8:30 19-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 217230 Приора», двигался по улице Привольной поселка Ивня. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

У дома № 25 он съехал на обочину, где врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля с полученными травмами госпитализирована.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Ауди» и «Датсуна» пострадали два человека.

Тем временем, под Белгородом водитель «Лады» насмерть сбил пешехода.