Белгородцы завоевали девять медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивному ориентированию

Тренируют спортсменов Людмила и Леонид Новиковы, Юрий Лукашов, Александр Борисов, Анатолий Ехлаков и Сергей Федоров. Фото ЦСП Белгородской области.

В активе белгородских спортсменов девять призовых мест на самых престижных соревнованиях ЦФО по спортивному ориентированию.

В дисциплине «кросс-лонг общий старт» первые места заняли Даниил Ткачев, Мария Новикова (оба - ДЮСШ «Турист»), Семён Савенков (БОЦДЮТиЭ), Анастасия Григорьева (ЦСП Белгородской области). Второй стала Дарья Борисова (ДЮЦ «Развитие» Шебекино). Третьими стали Анна Колесникова и Данил Неткачев (оба - ДЮЦ «Развитие» Шебекино).

В дисциплине «кросс-эстафета» победили Екатерина Томаровская и Кира Цура (Ж16), Борисова и Григорьева (Ж). Серебро завоевали Неткачёв и Иван Жихарев (М16).

Тренируют спортсменов Людмила и Леонид Новиковы, Юрий Лукашов, Александр Борисов, Анатолий Ехлаков и Сергей Федоров.