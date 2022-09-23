В зеркальную дату «22.09.22» в Белгородской области поженились 65 пар

В два раза больше подано заявлений на регистрацию брака 22.10.2022 – в этот день поженятся 130 пар. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В областном центре вчера, 22 сентября, зарегистрировали 23 брака. На втором месте по количеству женихов и невест – Старый Оскол, там стать семьёй решили 11 пар городского округа, по шесть церемоний бракосочетания проведут в Губкинском и Яковлевском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вальс Мендельсона прозвучал также в Алексеевке, Валуйках и Шебекино, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском, Прохоровском и Ровеньском районах.

- Осень – золотая пора свадеб, - уточнила начальник Управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко. - Это время года очень популярно для регистрации брака. В Белгородской области этой осенью подано заявлений на регистрацию брака 2289. В зеркальную дату 22.09.2022 зарегистрировали брак 65 пар. В два раза больше подано заявлений на регистрацию брака 22.10.2022 – в этот день поженятся 130 пар.

Традиционные лидеры – Белгород, Старый Оскол и Губкин. На следующий год органами ЗАГС Белгородской области уже принято 191 заявление на регистрацию брака.