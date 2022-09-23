Белгородская школьница победила во всероссийском конкурсе сочинений «Безопасный Интернет»

Жюри присудило победу сочинению под названием «Одна правдиво-фантастическая история о том, как важно использовать антивирусные программы для защиты своего компьютера» ученицы 11 класса школы им. В.Г. Шухова Елены Катаржновой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

Наградой для Елены, её одноклассников и учителя станет незабываемая поездка всем классом в Москву на осенних каникулах. Ребят ожидают познавательные экскурсии по столице нашей Родины.

Отметим, что цель конкурса, который провели в рамках единого всероссийского онлайн-урока безопасного интернета, – повысить цифровую грамотность несовершеннолетних.