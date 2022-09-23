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Общество23 сентября 2022 11:44

Белгородская школьница победила во всероссийском конкурсе сочинений «Безопасный Интернет»

Работа Елены Катаржновой из Грайворона признана лучшей из более чем 700 присланных
Алексей СЕРГУНИН

Жюри присудило победу сочинению под названием «Одна правдиво-фантастическая история о том, как важно использовать антивирусные программы для защиты своего компьютера» ученицы 11 класса школы им. В.Г. Шухова Елены Катаржновой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

Наградой для Елены, её одноклассников и учителя станет незабываемая поездка всем классом в Москву на осенних каникулах. Ребят ожидают познавательные экскурсии по столице нашей Родины.

Отметим, что цель конкурса, который провели в рамках единого всероссийского онлайн-урока безопасного интернета, – повысить цифровую грамотность несовершеннолетних.