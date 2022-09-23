МХК «Белгород» во второй раз проиграл «Дизелисту»

У МХК «Белгород» один балл при разнице шайб 15:21 и восьмое промежуточное место.

Вчера, 22 сентября, на «Оранжевом льду» состоялся очередной матч НМХЛ. Наш МХК «Белгород» проводил повторный матч с пензенским «Дизелистом». Если в первой игре хозяева почти 60 минут догоняли, хотя в итоге и проиграли в овертайме (7:8), то в повторном поединке, наоборот, вели в счете, но, в конечном счете, вновь уступили.

По разу пензенский клуб огорчили Никита Эленпорт (5-я, 1:1), Эдуард Абрамов (19-я, 2:2) и Алексей Рудаков (30-я, 3:2). Итог матча – 6:3 в пользу «Дизелиста». Самым полезным игроком встречи в составе хозяев стал Никита Канухин: он помог забить Абрамову и Рудакову.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл» с восемью очками. У МХК «Белгород» один балл при разнице шайб 15:21 и восьмое промежуточное место. Теперь подопечные Андрея Романова сыграют 1 – 2 октября в Мичуринске с местным МХК «Тамбов». Начало обоих матчей в 13:00.