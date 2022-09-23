Горе-угонщики из Белгородской области врезались на «Жигулях» в забор

Двое жителей Корочанского района подозреваются в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области

По версии следствия, ночью 31 августа этого года юноши17-ти и 18-ти лет находились в селе Макешкино, где увидели припаркованный на улице автомобиль ВАЗ. Чтобы добраться до своего села, подозреваемые решили его угнать. Но, сев в машину и начав движение, они врезались в забор соседнего дома. Испугавшись, парни бросили машину и скрылись с места преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальный срок по инкриминируемой статье – до семи лет лишения свободы.