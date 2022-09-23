Белгородский «Салют» обыграл аутсайдера второй лиги

В 13-м туре наши парни сыграют 26 сентября в Коломне с местным одноименным клубом. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 22 сентября, в матче 12-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» гостил в Пензе. Волей календаря клубы встречались во второй раз за пять дней. В первой встрече на своем поле подопечные Виктора Навоченко повторили рекордную домашнюю победу в чемпионате России (7:0). А накануне «Салют» добился более скромного перевеса – 3:1. Все три гола в ворота «Зенита» провел Малахов – на 14-й, 26-й и 61-й минутах. У хозяев на 49-й минуте отличился Верхунов.

«Салют»: Ковалев, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый, Белобаев (Радостев, 75), Малахов (Матвевнин, 68), Дудайти, Бояркин (Сошников, 86), Дёгтев (Сухов, 75), Канищев (Дегтярёв, 69).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 29-ю очками. Далее следуют «Салют» - 26 баллов. В ТОП-3 также входит «Динамо» из Владивостока (23). В 13-м туре наши парни сыграют 26 сентября в Коломне с местным одноименным клубом (седьмое место, 16 очков).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов упрочил единоличное лидерство – у него стало десять точных ударов. Ближайший преследователь Иван Хлебородов из «Калуги» имеет в активе семь голов.