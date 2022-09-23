За сексуальные отношения с 16-летней девушки белгородцу грозит тюрьма

За данное преступление предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе до четырех лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

26-летний житель Новооскольского района подозреваемого в совершении преступления по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области

По версии следствия, подозреваемый познакомился и стал встречаться с 15-летней девушкой. О ее возрасте он знал достоверно. В апреле этого года, находясь у себя дома, мужчина вступил в интимную связь с несовершеннолетней. Девушка забеременела и встала на учет. За данное преступление предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе до четырех лет лишения свободы.