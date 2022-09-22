В Белгородской области для пациентов онкодиспансера ввели ограничения

Андрей Иконников объяснил ограничительные меры для пациентов онкодиспансера. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямого эфира министр здравоохранения Белгородской области пояснил, почему пациентам онкодиспанчера сейчас не разрешают выходить на прогулки. Все ограничения, по словам Андрея Иконникова, направлены на то, чтобы обезопасить больных и не спровоцировать прерывание лечебной терапии.

Если пациент действительно нуждается в пребывании на свежем воздухе и это положительно скажется на состоянии его здоровья, лечащий врач непременно даст необходимые рекомендации.

- Рекомендации о том, что необходимо пациенту, дает лечащий врач. В настоящее время у нас идет подъем ковида. И что мы можем получить? Человек вышел, с кем-то пообщался, заразился, и после этого но будет не химиотерапию проходить, а уедет в ковидный госпиталь. Нужно это кому-нибудь? Нет. Поэтому мы принимает такие меры во многих стационарах, где необходимо сберечь пациента, - отметил Иконников.