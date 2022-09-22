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Общество22 сентября 2022 13:46

В Белгородской области до конца недели заработает телефон доверия

Жители региона смогут задать вопросы о частичной мобилизации по номеру «122»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков уверяет, что совсем скоро по номеру 122 белгородцы смогут узнать все про частичную мобилизацию.

Вячеслав Гладков уверяет, что совсем скоро по номеру 122 белгородцы смогут узнать все про частичную мобилизацию.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время утреннего обращения 22 сентября губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что белгородцы смогут обратиться за информацией о частичной мобилизации по единому номеру «122».

- Последние несколько часов самые часто задаваемые вопросы – это, конечно, вопросы, касающиеся мобилизации. Сейчас всё делаем для того, чтобы через систему «122» выстроить порядок ответа на каждый вопрос, который вы задаете. Как только все будет готово, я обязательно вас проинформирую, - сообщил Гладков.

Напомним, во время вечернего эфира 21 сентября, к губернатору обратилась местная жительница с подобным вопросом. Она попросила запустить для белгородцев телефон доверия, куда они смогут обращаться в моменты переживаний и тревожных ситуаций на фоне СВО. Глава региона согласился с просьбой и пообещал, что до 23 сентября вице-губернатор Евгений Мирошников и министр здравоохранения Андрей Иконников проработают этот вопрос.