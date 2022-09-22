В Белгородской области до конца недели заработает телефон доверия

Вячеслав Гладков уверяет, что совсем скоро по номеру 122 белгородцы смогут узнать все про частичную мобилизацию. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время утреннего обращения 22 сентября губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что белгородцы смогут обратиться за информацией о частичной мобилизации по единому номеру «122».

- Последние несколько часов самые часто задаваемые вопросы – это, конечно, вопросы, касающиеся мобилизации. Сейчас всё делаем для того, чтобы через систему «122» выстроить порядок ответа на каждый вопрос, который вы задаете. Как только все будет готово, я обязательно вас проинформирую, - сообщил Гладков.

Напомним, во время вечернего эфира 21 сентября, к губернатору обратилась местная жительница с подобным вопросом. Она попросила запустить для белгородцев телефон доверия, куда они смогут обращаться в моменты переживаний и тревожных ситуаций на фоне СВО. Глава региона согласился с просьбой и пообещал, что до 23 сентября вице-губернатор Евгений Мирошников и министр здравоохранения Андрей Иконников проработают этот вопрос.