23 сентября на Белгородчине пройдут дожди

Ночью и днем местами туман. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 сентября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Днем местами небольшие дожди. Ночью и днем местами туман. Ветер западный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем от +11 до +16 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +14 до 16+ градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать важные правила безопасности. В туманную и дождливую погоду гражданам следует внимательно смотреть по сторонам, особенно при переходе улиц и проезжей части.

Не используйте в доме неисправную бытовую и отопительную технику. Перед подключением оборудования в сеть, обратите внимание на наличие повреждений, сколов, вмятин, оголенных контактов и горелого запаха. В случае обнаружения любых повреждений, немедленно прекратите эксплуатацию оборудования, проведите его профессиональный ремонт или замените на более новое. Не сушите на обогревателях и печах мокрые вещи, чтобы избежать возникновения пожара.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Осадки и туман могут существенно осложнить ситуацию на дороге, поэтому всем, кто садиться за руль, нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между другими автомобилями. Не забывайте включать противотуманные фары, стеклоочистители и заранее тормозить на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.