Белгородец похитил из строительной бытовки отбойный молоток

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду с заявлением о хищении отбойного молотка из переносной бытовки обратился 38-летний местный житель – представитель строительной организации. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 24-летний житель Шебекина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным злоумышленник бродил по улицам областного центра в поисках наживы. Его внимание привлекла строительная бытовка, распложенная во дворе многоквартирного дома. Трубой белгородцу удалось сорвать навесной замок. Проникнув в помещение, мужчина взял отбойный молоток стоимостью около 30 тысяч рублей, после чего скрылся.

Похищенный инструмент он впоследствии продал за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды. В соответствии с ч. 2 п. «б» ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.