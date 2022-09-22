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Общество22 сентября 2022 8:34

Соцопрос: 53% россиян считают, что санкции не повлияли на ассортимент в магазинах

Две трети россиян отметили увеличение расходов на продовольственные и непродовольственные товары за полгода действия санкций
Источник:kp.ru
60% наших сограждан не увидели ухудшения привычного им ассортимента товаров в магазинах.

60% наших сограждан не увидели ухудшения привычного им ассортимента товаров в магазинах.

Таковы результаты опроса о влиянии санкций на личное потребление, проведенного банком "Открытие" среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

По мнению 53% респондентов, международные ограничения никак не повлияли на привычный ассортимент товаров в магазинах. Чаще других так отвечали жители Северного Кавказа и Сибири, реже других – в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом 40% в той или иной степени отметили ухудшение ассортимента, по мнению 6% он улучшился.

66% опрошенных сообщили о росте расходов на продовольственные товары за время действия ограничений и почти так же - 64% - на непродовольственные товары.

В своих прогнозах относительно дальнейшего влияния международных ограничений россияне сохраняют умеренный оптимизм. Только 42% считают, что санкции никак не повлияют на ассортимент товаров и услуг - помогут параллельный импорт и импортозамещение. 44% полагает, что международные ограничения не отразятся и на их личном благосостоянии.