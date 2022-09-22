Белгородка похитила у подруги почти 890 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропали порядка 890 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя приятельница потерпевшей. По предварительным данным, она часто заходила к своей подруге в гости и знала, что в квартире хранятся сбережения. Во время очередного визита злоумышленница похитила запасной комплект ключей. За добычей женщина вернулась, когда приятельницы не было дома. Забрав из шкафа деньги, она скрылась. Частью суммы подозреваемая успела распорядиться, раздав долги. Остальное изъяли правоохранители. В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) женщине грозит до шести лет лишения свободы.