В Белгороде в матче НМХЛ забросили 15 шайб

У МХК «Белгород» один балл при разнице шайб 12:16 и седьмое промежуточное место. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Вчера, 21 сентября, на «Оранжевом льду» состоялся очередной матч НМХЛ. Местный МХК «Белгород» принимал пензенский «Дизелист». Гости на протяжении всей встречи вели в счете (2:0, 5:2, 6:4, 7:5), но хозяева смогли перевести игру в овертайм (7:7).

Дубль оформил Владислав Филиппов (49-я, 4:5, 59-я, 6:7). По разу пензенский клуб огорчили Евгений Евсиков (28-я, 1:2), Кирилл Тютченко (31-я, 2:2), Демид Карпунин (44-я, 2:5), Роман Лагунов (55-я, 5:6) и Алексей Шаров (60-я, 7:7). Впрочем, последнее слово оказалось за гостями – на 69-й секунде овертайма Кирилл Монахов принес «Дизелисту» победу (8:7).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл» с восемью очками. У МХК «Белгород» один балл при разнице шайб 12:16 и седьмое промежуточное место. Сегодня подопечные Андрея Романова проведут с «Дизелистом» повторный матч. Начало игры в 19:00.