Из-за долгов по алиментам белгородец лишился машины

Судебные приставы неоднократно предупреждали родителя о последствиях неисполнения решения суда. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Белгорода длительное время не платил алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей, из-за чего у него образовался долг в 52 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы неоднократно предупреждали родителя о последствиях неисполнения решения суда (перечисления в размере одной величины прожиточного минимума на каждого ребенка) в полном объеме. Но мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов, перечисляя бывшей жене лишь незначительные суммы.

В итоге пристав арестовал принадлежащий должнику автомобиль «Daewoo Nexia». В соответствии с действующим законодательством следующим этапом будет принудительная реализация арестованного имущества в счет погашения имеющейся задолженности.