В Белгородской области откроют пункты для голосования на референдумах для жителей ДЛНД и Украины

Беженцы из ДНЛР и Украины в Белгородской области смогут принять участие в референдуме. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего эфира губернатора Белгородской области спросили, откроют ли для беженцев из ДНР и ЛНР пункты для голосования на референдумах. Вячеслав Гладков уверил, что возможность принять участие в голосовании в регионе будет.

- Информация о расположении пунктов для голосования буде доводиться через средства массовой информации, - прокомментировал глава региона.

Напомним, референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР и на занятых российскими войсками территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.