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Происшествия21 сентября 2022 16:11

В Белгороде поймали веловора

Мужчина промышлял по подъездам многоквартирных домов
Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчина ходил по подъездам в поисках наживы. В одном из многоквартирных домов он обнаружил два велосипеда. Похитив один из них, злоумышленник скрылся. Сумма причиненного ущерба, по предварительным оценкам, составила около 15 тысяч рублей. Похищенный велосипед подозреваемый продал неизвестному вдвое дешевле, а вырученные деньги потратил. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.