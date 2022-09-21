В Белгородской области скончалась еще одна женина с подтвержденным COVID-19

В региональном Минздраве сообщили о смерти еще одной пациентки с подтвержденным ковидом. Жительница Прохоровки 1942 года рождения проходила лечение в Городской больнице №2 города Белгорода. Справиться с болезнью ей, к сожалению, не удалось.

Всего за сутки в регионе выявили 492 заболевших. Справились с болезнью 203 пациента. Госпитализированы 395 человек, 8 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

По информации оперштаба Белгородской области по коронавирусу, с начала пандемии в регионе заболели 150 132 человека, выздоровели – 143 266. Число скончавшихся составляет 2 287 белгородцев.