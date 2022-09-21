Губернатор Гладков: Кто, как не Белгородская область понимает правильность принятых решений

Вячеслав Гладков: в регионе приступили к выполнению задач, поставленных президентом РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в утреннем обращении, что в регионе началась мобилизация. Кроме того, глава региона отметил, что понимает необходимость такого решения.

- Все мы с вами внимательно выслушали задачи, поставленные президентом РФ. Приступили к их исполнению. Кто, как не Белгородская область, понимает правильность, необходимость и своевременность принятых решений. Скорректировал свой рабочий график, постараюсь как всегда держать вас в курсе принятых решений и тех событий, которые происходят на территории нашей области, – сообщил Гладков.

Напомним, согласно заявлению Владимира Путина 21 сентября, призыв по частичной мобилизации в РФ должны обеспечить главы регионов. Также, согласно словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу планируют призвать 300 тысяч человек. Студентов и призывников при этом мобилизовать не будут.