Игорь Маковский поздравил коллектив Шебекинского РЭС с 60-летним юбилеем

Коллектив Шебекинского РЭС. Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Шебекинский район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» был образован 21 сентября 1962 года для обеспечения электроэнергией промышленных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-бытовой сферы. Возглавлял коллектив Виктор Грейс.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сегодня шебекинские энергетики обеспечивают надежное и качественное электроснабжение крупных и социально значимых потребителей, а также свыше 87 тысяч жителей округа. На балансе Шебекинского РЭС находится более трех тысяч километров линий электропередачи, 953 распределительных пункта и трансформаторных подстанций общей мощностью 314 МВА, 11,6 тысяч светильников.

Силовой трансформатор на ПС 110 кВ Шебекино.

Шебекинский РЭС относится к числу приграничных районов электрических сетей с повышенным уровнем террористической опасности. Несмотря на это, коллектив трудится ответственно и с полной отдачей, выполняя все производственные программы, влияющие на надежность и качество энергоснабжения.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил коллектив с юбилеем, подчеркнув: «В этот день хочу поблагодарить всех работников Шебекинского РЭС за самоотверженность и добросовестный труд. Пусть преемственность поколений энергетиков, преданность своему делу и энергия коллектива профессионалов и дальше служат надежной основой успешной работы района электрических сетей».