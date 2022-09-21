Сотрудники ГК «РБПИ Групп» обучатся по программе СберУниверситета

В программу вошли самые востребованные в бизнес-среде навыки коммуникаций: как побеждать на переговорах, выступать на публике и развивать эмоциональный интеллект.

В Белгородской области обучение будет проходить на базе группы компаний «АПК ДОН» (входит в «РБПИ Групп») в с. Матрено-Гезово в Алексеевского городского округа. Кроме этого, Сбер организует тренинги в других регионах присутствия компании: Московской, Калининградской и Нижегородской областях. Всего студентами СберУниверситета станут 765 сотрудников.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением СберБанка:

«Сбер ежегодно обучает десятки тысяч сотрудников из разных компаний по всей России. В течение года обучение пройдут и работники группы компаний РБПИ Групп. Программа адаптирована под их запрос и ориентирована на практику, а тренерами станут сертифицированные эксперты Сбера. Удобно, что нашим студентам не придется ехать далеко в СберУниверситет в Московскую область, мы организуем максимально эффективное обучение на местах».

Томас Норгард, генеральный директор ООО «УК РБПИ Групп»

«Высококвалифицированная команда — основной актив нашей компании. Мы создаем все условия для профессионального развития сотрудников, как управленцев, так и производственного персонала, а также внедряем лучшие образовательные практики. Уверен, что опыт СберБанка поможет нашим сотрудникам приобрести и развить важные компетенции, необходимые в повседневной работе».