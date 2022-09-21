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Общество21 сентября 2022 8:09

В Белгороде внедряют проект защиты домов с помощью датчиков

Технология позволяет передавать данные о проникновении сразу на пульт диспетчера
Источник:kp.ru
Современная технология по обеспечению безопасности жилья реализована в рамках пилотного проекта «Умный дом».

Современная технология по обеспечению безопасности жилья реализована в рамках пилотного проекта «Умный дом».

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Один из многоквартирных домов по улице Железнякова оснастили магнитоконтактными датчиками. Современная технология по обеспечению безопасности жилья реализована в рамках пилотного проекта «Умный дом». В первую очередь, она исключает несанкционированные проникновения в подвал и на крышу дома, поясняют установившие систему представители гарантирующего поставщика электроэнергии и управляющей компании.

Устройства позволяют дистанционно контролировать процессы открывания и закрывания дверей и окон. При каждом срабатывании датчиков на пульт диспетчерской службы управляющей компании автоматически направляются оповещения о несанкционированном проникновении посторонних лиц с указанием места события, даты и времени.

При необходимости информация может перенаправляться в службы, обеспечивающие охрану порядка или в МЧС России.