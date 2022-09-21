В Белгороде внедряют проект защиты домов с помощью датчиков

Современная технология по обеспечению безопасности жилья реализована в рамках пилотного проекта «Умный дом». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Один из многоквартирных домов по улице Железнякова оснастили магнитоконтактными датчиками. Современная технология по обеспечению безопасности жилья реализована в рамках пилотного проекта «Умный дом». В первую очередь, она исключает несанкционированные проникновения в подвал и на крышу дома, поясняют установившие систему представители гарантирующего поставщика электроэнергии и управляющей компании.

Устройства позволяют дистанционно контролировать процессы открывания и закрывания дверей и окон. При каждом срабатывании датчиков на пульт диспетчерской службы управляющей компании автоматически направляются оповещения о несанкционированном проникновении посторонних лиц с указанием места события, даты и времени.

При необходимости информация может перенаправляться в службы, обеспечивающие охрану порядка или в МЧС России.