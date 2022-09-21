В сарае под Белгородом нашли тело без вести пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти

19 сентября в ОМВД России по Белгородскому району обратилась жительница областного центра, которая сообщила о безвестном исчезновении ее отца – жителя поселка Дубовое 1980 г.р. Мужчина не выходил на связь с родственниками с 8 сентября. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские изучили круг его общения. Было также установлено, что из региона мужчина не уезжал и не поступал в медицинские учреждения. Вчера, 20 сентября, в ходе обследования территории, прилегающей к месту его жительства, в заброшенной хозяйственной постройке было обнаружено тело без вести пропавшего с признаками насильственной смерти.

В настоящее время оперативники установили круг лиц, возможно причастных к совершению противоправных действий. Материал по данному факту передан в Следственный комитет.