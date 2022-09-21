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Общество21 сентября 2022 6:05

Белгородка Наталья Сорокина примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2022»

Пятерка призеров отправится в Москву
Алексей СЕРГУНИН
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Наталья Сорокина (слева).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Наталья Сорокина (слева).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 21 сентября, в Тюмени пройдёт заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022». Белгородскую область представит победитель регионального этапа – учитель русского языка и литературы средней школы № 39 Белгорода Наталья Сорокина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В первом туре учителя проведут уроки и внеурочные занятия для тюменских школьников, после чего жюри определит 15 лауреатов конкурса. Во втором туре педагоги проведут мастер-класс и ответят на «Вопрос учителю года». Пятёрка призёров отправится в Москву, где на педагогическом совете пообщается с министром просвещения России и предложит свои идеи по развитию системы образования в стране.

Имя победителя объявят 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвящённый Международному дню учителя. Он пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце.