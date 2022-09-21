В Белгородской области водители такси 164 раза за три дня нарушили ПДД

По итогам сотрудники Госавтоинспекции составили 164 административных материала за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В их числе:

64 – за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;

21 – за управление неисправным транспортным средством и другие нарушения;

17 – за управление транспортным средством без путевого листа;

16 – за непредоставление преимущества в движении пешеходу;

9 – за нарушение правил перевозки пассажиров;

4 – за управление транспортным средством с незаконно установленным фонарем легкового такси.

Кроме того, в отношении должностных лиц составлены два административных материала за нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, а также в отношении одного юридического лица составлен административный материал за выпуск транспортного средства без полиса ОСАГО.