В Белгородской области водители такси 164 раза за три дня нарушили ПДД

По итогам сотрудники Госавтоинспекции составили 164 административных материала за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
В их числе:
64 – за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;
21 – за управление неисправным транспортным средством и другие нарушения;
17 – за управление транспортным средством без путевого листа;
16 – за непредоставление преимущества в движении пешеходу;
9 – за нарушение правил перевозки пассажиров;
4 – за управление транспортным средством с незаконно установленным фонарем легкового такси.
Кроме того, в отношении должностных лиц составлены два административных материала за нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, а также в отношении одного юридического лица составлен административный материал за выпуск транспортного средства без полиса ОСАГО.