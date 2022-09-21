Белгородские полицейские выявили сильнейших в рамках легкоатлетического кросса

В урочище Сосновка в рамках Спартакиады УМВД России по Белгородской области «Здоровье» прошел лично-командный чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди команд подразделений регионального полицейского ведомства и территориальных органов. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В соревнованиях приняли участие 72 сотрудника из 18 команд. В состав каждой из них входили трое мужчин и женщина. Мужчины соревновались на дистанции 3000 метров. Женщины - 1000 метров.

В первой группе в ТОП-3 вошли: УНК УМВД России по Белгородской области, УМВД России по Белгороду и УВМД России по Старому Осколу соответственно.

Во второй группе места с 1-го по 3-е заняли - ОМВД России по Новооскольскому городскому округу, УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области и ОМВД России по Чернянскому району соответственно.