Белгородец оформил на соседа три онлайн-кредита

злоумышленник попросил у соседа телефон, чтобы позвонить, и за это время оформил на его имя три онлайн-кредита. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Старого Оскола обратился 43-летний местный житель. Он сообщил, что стал получать из различных кредитных организаций требования о погашении задолженности. Мужчина заверил правоохранителей, что за займами он не обращался. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков житель Старого Оскола. По предварительным данным, в июне текущего года злоумышленник попросил у соседа телефон, чтобы позвонить, и за это время оформил на его имя три онлайн-кредита на общую сумму около 20 тысяч рублей, после чего все деньги проиграл.

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и обещает погасить ущерб потерпевшему в ходе следствия.