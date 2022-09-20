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Происшествия20 сентября 2022 16:08

В Белгороде житель Калуги расправился с бойфрендом бывшей жены и покончил с собой

Женщине удалось покинуть дом и обратиться за помощью в правоохранительные органы
Анастасия Лемешко
В Белгороде возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.

В Белгороде возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.

Фото: "КП" Архив

Жуткое преступление произошло в Белгороде 17 сентября. По версии следствия, житель Калуги приехал в город, чтобы навестить общего с бывшего супругой ребенка. Однако он обнаружил, что с женщиной уже живет другой мужчина. Когда тот лег спать, гость напал на него с ножом и нанес не менее 11 ударов. От ранений 31-летний белгородец умер на месте происшествия. Затем злоумышленник привел в комнату бывшую жену, показал ей, что произошло, и стал угрожать расправой.

- Женщине удалось покинуть дом, она обратилась в правоохранительные органы. Когда сотрудники приехали к месту происшествия, обнаружили, что подозреваемый покончил с собой, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.