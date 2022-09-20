Вячеслав Гладков рассказал, как белгородским студентам оформить льготный проездной

Губернатор напомнил студентам, как оформить проездной билет.

Глава региона на своей странице в соцсети напомнил студентам белгородских вузов и ссузов, что есть два варианта оформления проездного билета. Во-первых, всю необходимую информацию можно получить в деканате или администрации учебного заведения.

Второй вариант получения – онлайн через «Госуслуги». Нужно только оставить заявление на региональном портале в разделе «Популярные сервисы».

- Отмечу, что проездной доступен студентам-очникам, а также студентам с ограниченными возможностями здоровья. Действовать он будет весь учебный год. Количество поездок и сам размер скидки зависят от решения муниципалитета, - отметил губернатор Белгородской области.