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Общество20 сентября 2022 15:09

Вячеслав Гладков рассказал, как белгородским студентам оформить льготный проездной

Проездной билет будет действовать в течение учебного года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор напомнил студентам, как оформить проездной билет.

Губернатор напомнил студентам, как оформить проездной билет.

Глава региона на своей странице в соцсети напомнил студентам белгородских вузов и ссузов, что есть два варианта оформления проездного билета. Во-первых, всю необходимую информацию можно получить в деканате или администрации учебного заведения.

Второй вариант получения – онлайн через «Госуслуги». Нужно только оставить заявление на региональном портале в разделе «Популярные сервисы».

- Отмечу, что проездной доступен студентам-очникам, а также студентам с ограниченными возможностями здоровья. Действовать он будет весь учебный год. Количество поездок и сам размер скидки зависят от решения муниципалитета, - отметил губернатор Белгородской области.