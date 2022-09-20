Пропавшего без вести жителя Белгородского района нашли мертвым

Тело пропавшего без вести жителя поселка Дубовое найдено в заброшенной хозпостройке. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

В белгородский районный отдел полиции 19 сентября обратилась жительница областного центра. Она сообщила, что ее отец – житель поселка Дубовое 1980 г.р. – пропал без вести. Выяснилось, что он исчез еще 8 сентября.

Сотрудники уголовного розыска изучили круг общения мужчины, а также установили, что он не выезжал из региона и не поступал в медучреждения. Уже 20 сентября тело пропавшего было найдено оперативниками в заброшенной хозяйственной постройке недалеко от места жительства. По данным полиции, мужчина стал жертвой преступления.

В пресс-службе УМВД региона также добавили, что граждане, которые могут быть причастны к его гибели, уже установлены. Материал по факту происшествия передадут в Следственный комитет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.