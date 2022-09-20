В Белгороде пройдет акция «Осенний день счастливой собаки»

В Белгороде пройдет традиционная акция «Осенний день счастливой собаки». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В субботу, 24 сентября, в Белгороде пройдет традиционная акция «Осенний день счастливой собаки». Волонтеры с 11 до 14 часов на Народном бульваре, за остановкой «Стадион» в сторону Центрального рынка, будут ждать всех неравнодушных к судьбе бездомных животных с подарками для собак из приюта. Можно принести препараты против глистов, блох и клещей, консервы и сухой корм для собак, гречневую, рисовую и пшеничную крупы (не путать с пшеном) или гречневый продел, поводки и ошейники.

- Вы также сможете узнать, как помочь собакам, как стать волонтером и почему взять собаку из пансионата - это очень здорово, модно и совсем не страшно, - отмечают организаторы акции.