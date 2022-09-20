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Спорт20 сентября 2022 14:01

Белгородские спортсмены выиграли Кубок России по рафтингу

Турнир прошел в поселке Лосево под Санкт-Петербургом
Алексей СЕРГУНИН
Белгородцы заняли десять призовых мест. Фото ЦСП Белгородской области.

Белгородцы заняли десять призовых мест. Фото ЦСП Белгородской области.

Белгородские спортсмены десять раз поднимались на пьедестал почета на минувших соревнованиях. В первенстве России до 20 лет в классе судов R-4 в дисциплинах «спринт» и «параллельный спринт» экипаж в составе Анастасии Архиповой, Вадима Ковалёва, Ивана Коваль, Дмитрия Сергеева и запасного Владислава Шильке завоевал бронзовые медали.

В рамках Кубка России в классе судов R-4 экипаж в составе Дмитрия Сергеева, Владимира Казанского, Владимира Ананьева, Всеволода Климкова и Никиты Журавлёва стал вторым в дисциплинах «слалом» и «длинная гонка», а также замкнул ТОП-3 в многоборье.

В классе судов R-6 экипаж в составе Архиповой, Ковалёва, Сергеева, Казанского, Ананьева, Журавлёва и Климкова завоевал золотые медали в дисциплинах «спринт» и «слалом», стал вторым в дисциплинах «длинная гонка» и «многоборье», а также выиграл бронзу в дисциплине «параллельный спринт». Поздравляем спортсменов и их тренера Веру Малахову.