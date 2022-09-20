Белгородские спортсмены выиграли Кубок России по рафтингу

Белгородцы заняли десять призовых мест. Фото ЦСП Белгородской области.

Белгородские спортсмены десять раз поднимались на пьедестал почета на минувших соревнованиях. В первенстве России до 20 лет в классе судов R-4 в дисциплинах «спринт» и «параллельный спринт» экипаж в составе Анастасии Архиповой, Вадима Ковалёва, Ивана Коваль, Дмитрия Сергеева и запасного Владислава Шильке завоевал бронзовые медали.

В рамках Кубка России в классе судов R-4 экипаж в составе Дмитрия Сергеева, Владимира Казанского, Владимира Ананьева, Всеволода Климкова и Никиты Журавлёва стал вторым в дисциплинах «слалом» и «длинная гонка», а также замкнул ТОП-3 в многоборье.

В классе судов R-6 экипаж в составе Архиповой, Ковалёва, Сергеева, Казанского, Ананьева, Журавлёва и Климкова завоевал золотые медали в дисциплинах «спринт» и «слалом», стал вторым в дисциплинах «длинная гонка» и «многоборье», а также выиграл бронзу в дисциплине «параллельный спринт». Поздравляем спортсменов и их тренера Веру Малахову.