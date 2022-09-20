Синоптики обещают белгородцам 21 сентября дожди и грозы

На среду белгородцам обещают дождливую погоду. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области осень уже вступила в свои права. В регионе снова ожидается пасмурная и сырая погода, так что зонтики лучше далеко не убирать. По прогнозам синоптиков, в среду, 21 сентября, будет облачно, с прояснениями. Временами пройдут дожди, причем ночью сильные. Местами ожидаются грозы.

Ветер будет дуть южный со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем порывы будут достигать семи-двенадцати метров в секунду.

Ночью ожидается +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.