В Белгороде имена моряков — защитников Отечества увековечат на памятных плитах

фото: с сайта администрации Белгорода.

Горсовет Белгорода опубликовал проект решения об увековечении имен моряков – защитников Отечества на памятных плитах.

Так, на информационных табличках появятся имена двух моряков-белгородцев, погибших на подлодке «Курск». Капитан III ранга Дмитрии Мурачёв служил командиром дивизиона движения электромеханической боевой части подводной лодки. Она затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Похоронили моряка в Белгороде. Мичман Павел Таволжанский также погиб на подлодке, был похоронен в селе Клименки Вейделевского района. Он был техником-гидроакустиком радиотехнической службы.

На памятные плиты попадут и имена других моряков-белгородцев. Среди них участники русско-японской войны, Герои Советского Союза, флотские военачальники, участники Великой Отечественной войны и т. д. Таблички с именами моряков расположат на аллее между храмом Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и Домом офицеров.

Напомним, в 2018 году в Белгороде на площадке возле храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского открыли памятник, посвященный землякам, служившим на флоте.