В Белгородской области от коронавируса скончалась женщина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Минздраве Белгоролской области сообщили, что скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Жертвой коронавируса стала жительница Старооскольского городского округа 1959 года рождения, которая проходила лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Всего за сутки в регионе выявили 477 заболевших. Справились с болезнью 296 пациентов. Госпитализированы 386 человек, 10 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

По информации оперштаба Белгородской области по коронавирусу, с начала пандемии в регионе заболели 149 540 человек, выздоровели – 143 063. Число скончавшихся составляет 2 286 белгородцев.