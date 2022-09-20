В Белгородской области жители ДНЛР и Украины будут получать ежемесячные выплаты

Жители Донбасса и Украины будут получать в Белгородской области ежемесячные выплаты. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области гражданам, вынужденно покинувшим ЛНР, ДНР и Украину, будут начислять ежемесячные выплаты. Их смогут получить люди, не имеющие статуса беженца.

В постановлении правительства региона №537-пп от 12 сентября 2022 года описаны размеры выплат и порядок их получения. Выплаты положены гражданам, которые прибыли на территорию РФ после 18 февраля 2022 года. На ежемесячные выплаты могут рассчитывать: инвалиды — в размере 10 тысяч рублей; пенсионеры — 10 тысяч рублей; ветераны Великой Отечественной войны — в размере 5 тысяч рублей.

Также к ежемесячной пенсионной и социальной выплатам предусмотрена доплата в размере 3 тысяч рублей, если человек является инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, либо если гражданин достиг возраста 80 лет.

Кроме того, предусмотрены выплаты в размере 4 тысяч на каждого ребенка в возрасте до 18 лет каждый месяц. Если ребенок находится под опекой или попечительством, то размер выплаты составит 15 тысяч рублей. Для учащихся детей также предусмотрена выплата в 4 тысячи. Родителям-одиночкам полагается ежемесячно по 10 тысяч рулей на каждого ребенка.