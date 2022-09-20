Белгородка ударила соседку по общежитию сковородой по голове

В Белгороде две женщины подрались на кухне общежития из-за куриных тушек. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

Во второй отдел полиции от жильцов общежития поступило сообщение о конфликте на общей кухне. По предварительным данным, потасовку устроили две женщины. Подозреваемая – 56-летняя белгородка – ненадолго оставила без присмотра несколько куриных тушек. Вернувшись, она обнаружила, что две из них пропали. Женщина набросилась с обвинениями на 57-летнюю соседку, которая в этот момент также нашла на кухню. Последняя, обидевшись, швырнула тушку в подозреваемую. Та, недолго думая, схватила со стола сковороду и ударила ею оппонентку по голове.

В итоге пострадавшую доставили в больницу, а подозреваемую – в отдел полиции. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении последней возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.