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Происшествия20 сентября 2022 12:52

Белгородка ударила соседку по общежитию сковородой по голове

Подозреваемая заподозрила оппонентку в краже куриных тушек
Анастасия Лемешко
В Белгороде две женщины подрались на кухне общежития из-за куриных тушек. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

В Белгороде две женщины подрались на кухне общежития из-за куриных тушек. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

Во второй отдел полиции от жильцов общежития поступило сообщение о конфликте на общей кухне. По предварительным данным, потасовку устроили две женщины. Подозреваемая – 56-летняя белгородка – ненадолго оставила без присмотра несколько куриных тушек. Вернувшись, она обнаружила, что две из них пропали. Женщина набросилась с обвинениями на 57-летнюю соседку, которая в этот момент также нашла на кухню. Последняя, обидевшись, швырнула тушку в подозреваемую. Та, недолго думая, схватила со стола сковороду и ударила ею оппонентку по голове.

В итоге пострадавшую доставили в больницу, а подозреваемую – в отдел полиции. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении последней возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.