Белгородские гиревики заняли шесть призовых мест на Кубке России

В дисциплине «толчок длинный цикл – эстафета» команда Белгородской области (справа - Сергей Кирюхин, Александр Власов, Илья Розмазнин и Сергей Андрущенко) показала второй результат. Фото ЦСП Белгородской области.

За Кубок страны сражались более 150 спортсменов из 24 регионов РФ. В активе белгородских спортсменов шесть медалей. Артем Ермолаев (СШ Юность, Прохоровка, тренер Александр Власов) в дисциплине «толчок по длинному циклу» в весовой категории 63 кг завоевал золотую медаль.

Сергей Лупандин (СШОР, Губкин, тренер Алексей Конев) в дисциплине «толчок по длинному циклу» в весовой категории 63 кг стал третьим. Алеся Щёкина (СШ «Оскол», Новый Оскол, тренер Константин Ермаков) в дисциплине «рывок» в весовой категории 63+ кг финишировала второй. Илья Розмазнин (НИУ БелГУ, тренер Сергей Ссылка) в дисциплине «двоеборье» в весовой категории 85+ кг завоевал бронзовую медаль.

В дисциплине «толчок длинный цикл – эстафета» команда Белгородской области (Сергей Кирюхин, Александр Власов, Илья Розмазнин и Сергей Андрущенко) показала второй результат. В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла третье место.