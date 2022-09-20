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Общество20 сентября 2022 9:28

Губернатор рассказал, как белгородцам пополнить ряды волонтеров

С таким вопросом к нему на прямую линию обратилась местная жительница
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков рассказал, куда обращаться белгородцам, чтобы стать волонтерами.

Вячеслав Гладков рассказал, куда обращаться белгородцам, чтобы стать волонтерами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямой линии жительница Белгородской области обратилась к губернатору с вопросом о том, куда можно обратиться, чтобы стать волонтером.

- Вы молодец, потому что хотите в трудную минуту помочь другим, - отметил Вячеслав Гладков.

Он напомнил о существовании сайта «Добро.ру». Кроме того, белгородцы, желающие пополнить ряды волонтеров, могут прийти в Центр молодежных инициатив или в свою администрацию.

- Там вам помогут осуществить вашу мечту. Вы нам очень нужны. Мы вас ждем, - добавил Вячеслав Гладков.