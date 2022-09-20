В Белгороде подвели промежуточные итоги капремонта в многоквартирных домах

Качество капремонта МКД в Белгороде проверят собственники. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова ВКонтакте.

В понедельник, 19 сентября, во время оперативного совещания были подведены промежуточные итоги капитального ремонта в многоквартирных домах, в том числе в бывших общежитиях. Почти 5 миллиардов рублей выделили в этом году на утепление и ремонт 305 МКД.

Завершили капремонт на сегодняшний день в 55 многоквартирных домах, фасады утеплили и отремонтировали в 84-х.

- Важно не только соблюдать все сроки выполнения капремонта, но и обеспечивать качество работ. Предлагаю провести общественные обсуждения о приемке качества капремонта многоквартирных домов после подписания актов. Начиная с 26 сентября, общие собрания собственников должны быть везде проведены по графику, который размещу дополнительно, - отметил Вячеслав Гладков.