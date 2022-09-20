Соцопрос: почти 40% россиян увеличили расходы на летний отпуск по сравнению с прошлыми годами

68% наших соотечественников не изменили свои планы на летний отпуск из-за внешних и внутренних ограничений.

Таковы результата опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками банка "Открытие" и Росгосстраха.

38% опрошенных провели летний отпуск дома или на даче. На российских курортах отдохнули 17% респондентов, еще 16% - в другом регионе России, но не на курортах. За границей провели личные летние каникулы 5% россиян - в основном, жители Москвы и северной столицы. А четверть россиян и не отдыхали летом.

Две трети россиян из тех, кто отдыхал летом, потратили на летний отпуск не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. 35% говорят ,что расходы по сравнению с прошлыми годами не изменились. При этом у 38% они немного или значительно увеличились, а у 27% - даже уменьшились.

К слову, 68% сообщили, что внешние ограничения пока никак не повлияли на их отпускные планы или их отсутствие. 9% сообщили, что им пришлось изменить направление поездки, 8% вообще отменили запланированную поездку. 8% потратили больше денег, чем ожидали. 7% заявили, что им пришлось экономить на расходах во время летнего отпуска.